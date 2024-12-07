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Beşiktaş Derbiyi Kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Gol Oxlade-Chamberlain'den.

07.12.2024 21:46
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 70 Zaynutdinov), Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan (Dk. 70 Oxlade-Chamberlain), Rashica (Dk. 78 Ndour), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Dk. 90+2 Muçi), Immobile (Dk. 78 Semih Kılıçsoy)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 82 Osayi-Samuel), Samet Akaydın, Djiku, Kostic (Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Fred (Dk. 82 Cenk Tosun), Oğuz Aydın, Tadic, Saint-Maximin (Dk. 67 Szymanski), Dzeko (Dk. 67 En-Nesyri)

Gol: Dk. 73 Oxlade-Chamberlain (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 89 Djiku (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, orta sahanın biraz ilerisinde taç çizgisine yakın noktadan ceza sahasına uzun pasını gönderdi. Havadan gelen topu şık bir şekilde önüne alan Dzeko'nun kaleci Mert Günok ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topu Tadic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Aynı dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında topu uzun süre sürdükten sonra ceza sahasına giren Muçi'nin çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

90+6. dakikada Gedson Fernandes, hakemin faul kararının ardından topu sert bir şekilde dışarı vurduğu gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Beşiktaş, derbiyi 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gedson Fernandes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Son Dakika

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