Beşiktaş, Devrim Şahin'i Bodrum FK'ya Kiraladı

Beşiktaş, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Devrim Şahin'i Bodrum FK'ya kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrum FK'ya geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.