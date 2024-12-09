Beşiktaş Divan Kurulu Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Divan Kurulu Açıklama Yaptı

Beşiktaş Divan Kurulu, toplantı erteleme talebi ve gelen eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

09.12.2024 18:47
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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı, yönetim kurulu tarafından kendilerine divan kurulu toplantısının ertelenmesi talebinde bulunulduğu ve alınan Olağanüstü Genel Kurul kararına saygı duyduklarını belirterek, "Basında yer alan divan başkanlığımız hakkında haksız eleştirileri, kayyum atanmasından söz ederek yapılan maksatlı iftira ve söylemleri de şiddetle kınıyoruz" denildi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı, kulüpte son haftalarda yaşananlara dair bir açıklama yaptı. Kulübün tüm kurullarının iş birliği içinde çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Beşiktaş'ımızın son haftalarda yaşadığı yönetim karmaşası tabii ki hepimizi çok üzmektedir. Özellikle sosyal medyada ve basında yapılan bazı haksız ve hatta maksatlı paylaşımların da kulübümüzü, kurullarımızı küçük düşürmeye yönelik olduğu meydandadır. Divan Başkanlık Kurulu olarak özellikle son dönemde yaşadığımız süreci ve ne yaptığımızı kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. 3 Aralık 2023 tarihinde büyük bir oy çokluğu ile seçilerek göreve başlayan Hasan Arat başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun faaliyeti daima yakından takip edilmiştir. Divan Başkanlık Kurulu olarak 2 yıla yakın sürede çalışılarak hazırladığımız tüzük taslağı Hasan Arat Yönetimi tarafından çok önem verdiğimiz bazı maddeler değiştirilerek genel kurula sunulmuş ve 11 Mayıs 2024'te kabul edilmiştir. Bu tüzük değişikliği ile Divan Kurulunun bazı görev ve yetkileri tüzükten çıkarılmış ve muhtemel kaoslara yol açılmıştır. Yine bu tüzükte öngördüğümüz ve her ay toplanmasını önerdiğimiz, Divan Kurulu üyelerinden oluşacak 100-150 üyenin her ay toplanacağı Yüksek Danışma Kurulu kurulması önerimiz tüzükten çıkarılmıştır. Hasan Arat yönetiminin son 6 ayda yaptığı transferler ve son birkaç haftadaki başarısız sonuçlar Kulübümüzde tartışmaya başlandığı günlerde, Divan Başkanlığı olarak görüşme talebimiz üzerine 26 Kasım günü Divan Başkanımız Tevfik Yamantürk ve 2. Başkan Fethi Hinginar tarafından Hasan Arat ile bir görüşme yapılmıştır. Bu görüşme üzerine konu Divan Başkanlığımız tarafından diğer kurul başkanları ile de paylaşılarak durum değerlendirilmiştir. Bu vesile ile şunu da açıklamak isteriz ki Beşiktaş'ımızın Divan, Denetleme, Disiplin ve Üyelik ve Sicil Kurulları çok yakın bir iş birliği içinde çalışmaktadırlar" ifadeleri yer aldı.

"Hüseyin Yücel divan kurulu toplantımızın ertelenmesi talebinde bulunmuştur"

Kulübün almış olduğu olağanüstü genel kurul kararına saygı duydukları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Hasan Arat'ın bu görüşmeden sonra, önce Futbol A.Ş. ve bilahare Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmesiyle gelişen olaylar karşısında kurullar olarak sürekli toplantı ve iletişim halinde durum değerlendirmesi yapılmıştır. Gerek 2. Başkan Hüseyin Yücel, gerek Genel Sekreter Kaan Şakul ile görüşmeler yapılarak bu kaostan Kulübümüzün en az hasarla çıkmasını sağlamak için önerilerde bulunulmuştur. Bu süreçte 21 Aralık 2024 günü için planladığımız divan kurulu toplantımızın ertelenmesi ile ilgili süreç şöyle gelişmiştir: Yönetim kuruluna ilk yazımız 16 Ekim 2024 tarihli olup Divan Kurulu Toplantımızın 21 Aralık 2024 günü ICEC Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılması talep edilmiştir. Yönetim kurulunun da mutabakatı ile Divan Kurulu toplantısı için Lütfi Kırdar Kongre Merkezi rezervasyonu yapılmıştır. Hasan Arat'ın istifası ile ilgili olayların gelişmesi üzerine divan kurulumuzu acilen toplantıya davet etmek üzere toplantıyı öne çekerek, alınabilecek en erken tarih olan 14 Aralık tarihinde toplanmak üzere Hüseyin Yücel ve Genel Sekreter Kaan Şakul'a bildirim yapılmıştır. Tam bu şekilde ilanlarımızı yapmak üzere iken Denetim Kurulunun mali raporları almadığını ve raporların toplantıya yetişmeyeceği öğrenilmiştir. Bu görüşmeler sürerken Hüseyin Yücel'in Başkanlık görevini sürdürmek için güvenoyu almak istediğini ve bu nedenle 22 ve 29 Aralık 2024 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul Kararı alınacağı öğrenilmiştir. Bu karara da saygı duyuyoruz. Aynı gün Hüseyin Yücel, toplantımızın yapılmasında mutabakat vermiş olmasına rağmen, divan başkanımızı arayarak Olağanüstü Genel Kurul nedeniyle divan kurulu toplantımızın ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Kendilerine böyle bir ertelemenin doğru görülmediği belirtildiğinde Hüseyin Yücel bu görüşü olumlu karşılamış, ancak daha sonra Yönetim Kurulu üyesi Kadir Kılıç önce divan başkanımızı arayıp Yönetim Kurulu'nun toplantıyı erteleme kararını iletmiş daha sonra yazılı olarak Divan Başkanlığımıza bildirim yapılmıştır.

Divan Toplantımızı, Yönetim Kurulu olmadan, Denetim Kurulu raporu gelmeden yapmanın kulübümüze bir fayda sağlamayacağı açıktır. Ayrıca, toplantı organizasyonunun kulüp tarafından sağlanması gerektiği de herkesin bildiği bir husustur. Bütün bu süreçleri çok yakından takip ediyor ve kulübümüzü camiamızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi görev sayıyoruz. Ancak, sosyal medyada ve basında Divan Başkanlığımız hakkında yapılan mesnetsiz ve haksız eleştirileri, kayyum atanmasından söz ederek yapılan maksatlı iftira ve söylemleri de şiddetle kınıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz çok önemli bir hususu tekrar tüm Beşiktaşlı kardeşlerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz ki; Divan Başkanlığı ve Divan Başkanlık Kurulu ve tüm diğer kurullarımız Beşiktaş'ın konularını ve sorunlarını uluorta ve dedikoduya meydan verecek şekilde tartışmak yerine gerekli yer ve zamanlarda gerekli şekilde dile getirmek ve çözüm üretmek üzere çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Divan Kurulu Açıklama Yaptı - Son Dakika

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