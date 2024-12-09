Beşiktaş Divan Toplantısı Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Divan Toplantısı Ertelendi

Beşiktaş Kulübü, 21 Aralık'ta yapılacak divan toplantısını ertelediğini açıkladı.

09.12.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlığı, 21 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, kulüpte yönetim anlamında son dönemde yaşanan sorunların üzücü olduğu belirtilerek, "Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulumuzun faaliyeti daima yakından takip edilmiştir. Divan Başkanlık Kurulu olarak 2 yıla yakın sürede çalışılarak hazırladığımız tüzük taslağı Hasan Arat'ın yönetimi tarafından çok önem verdiğimiz bazı maddeler değiştirilerek genel kurula sunulmuş ve 11 Mayıs 2024'te kabul edilmiştir. Bu tüzük değişikliği ile divan kurulunun bazı görev ve yetkileri tüzükten çıkarılmış ve muhtemel kaoslara yol açılmıştır. Yine bu tüzükte öngördüğümüz ve her ay toplanmasını önerdiğimiz, divan kurulu üyelerinden oluşacak 100-150 üyenin her ay toplanacağı Yüksek Danışma Kurulu kurulması önerimiz tüzükten çıkarılmıştır." denildi.

Divan kurulu toplantısının 21 Aralık Cumartesi günü yapılması için daha önce talep edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Hasan Arat'ın istifası ile ilgili olayların gelişmesi üzerine divan kurulunun acilen toplantıya davet etmek üzere toplantıyı öne çekerek, alınabilecek en erken tarih olan 14 Aralık tarihinde toplanmak üzere Hüseyin Yücel ve genel sekreter Kaan Şakul'a bildirim yapılmıştır. Sayın Hüseyin Yücel, toplantımızın yapılmasında mutabakat vermiş olmasına rağmen divan kurulunun başkanını arayarak olağanüstü genel kurul nedeniyle divan kurulu toplantısının ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Kendilerine böyle bir ertelemenin doğru görülmediği belirtildiğinde Hüseyin Yücel bu görüşü olumlu karşılamıştır ancak daha sonra yönetim kurulunun üyelerinden Kadir Kılıç önce divan kurulunun başkanını arayıp yönetim kurulunun toplantıyı erteleme kararını iletmiş daha sonra yazılı olarak divan başkanlığına bildirim yapılmıştır. Divan kurulu toplantısını yönetim kurulu olmadan, denetim kurulu raporu gelmeden yapmanın kulübümüze bir fayda sağlamayacağı açıktır. Ayrıca, toplantı organizasyonunun kulüp tarafından sağlanması gerektiği de herkesin bildiği bir husustur. Bütün bu süreçleri çok yakından takip ediyor ve kulübümüzü camiamızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi görev sayıyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Divan Toplantısı Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:19 Asgari ücrette topu muhalefete attı Erdoğan’dan Bakan Işıkhan’a ’silkeleme’ talimatı Asgari ücrette topu muhalefete attı! Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a 'silkeleme' talimatı
19:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
18:36 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
14:32 Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi Yerde can çekişen karısının başında böyle bekledi
08:08 MasterChef’te elenen isim ortalığı karıştırdı MasterChef'te elenen isim ortalığı karıştırdı
08:03 Acun Ilıcalı’nın takımı küme düşüyor Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
07:51 Kurtlar Vadisi’ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Türk futbolunda siyaset var mı’’ sorusuna beklenmedik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türk futbolunda siyaset var mı?'' sorusuna beklenmedik yanıt
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 21:00:41. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Divan Toplantısı Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.