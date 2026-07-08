Beşiktaş Doğan Alemdar\'ı Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Başakşehir'in 23 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Doğan Alemdar, Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev aldı. - İSTANBUL