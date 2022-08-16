Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı

16.08.2022 19:11

Beşiktaş, başarılı futbolcu Dele Alli'yi bedelsiz kiralamak için kulübü Everton ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, bir dönem Tottenham Hotspur'da harikalar yaratan ve piyasa değeri 100 milyon eurolara kadar yükselen 26 yaşındaki İngiliz orta sahayı satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak için son ayrıntıları görüşüyor.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş flaş bir transfer için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Everton'ın yıldız futbolcusu Dele Alli'ye imza attırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan Dele Alli bombası! Everton ile anlaşma sağlandı

SATIN ALMA OPSİYONU ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Gazeteci Gökmen Özcan'ın haberine göre, Beşiktaş, Dele Alli'yi bedelsiz kiralamak için Everton ile anlaştı. Satın alma opsiyonunda son detaylar görüşülürken siya-beyazlılar rakamı olabildiğince düşük tutmaya çalışıyor. Öte yandan futbolcunun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı - Son Dakika
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