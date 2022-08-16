Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı

Bir kent bu iddiayla çalkanıyor! Diyanet'ten imamlara eskort soruşturması

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş flaş bir transfer için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Everton'ın yıldız futbolcusu Dele Alli'ye imza attırmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Gazeteci Gökmen Özcan'ın haberine göre, Beşiktaş, Dele Alli'yi bedelsiz kiralamak için Everton ile anlaştı. Satın alma opsiyonunda son detaylar görüşülürken siya-beyazlılar rakamı olabildiğince düşük tutmaya çalışıyor. Öte yandan futbolcunun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi.