Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş flaş bir transfer için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, Everton'ın yıldız futbolcusu Dele Alli'ye imza attırmaya hazırlanıyor.
Gazeteci Gökmen Özcan'ın haberine göre, Beşiktaş, Dele Alli'yi bedelsiz kiralamak için Everton ile anlaştı. Satın alma opsiyonunda son detaylar görüşülürken siya-beyazlılar rakamı olabildiğince düşük tutmaya çalışıyor. Öte yandan futbolcunun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı - Son Dakika