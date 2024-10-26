Beşiktaş EHF Erkekler Avrupa Kupası\'nda 3. tura yükseldi

Spor

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda mücadele eden Beşiktaş, Sırbistan'ın HC Dinamo Pancevo takımını eleyerek 3. tura yükseldi.

Sırbistan'ın Pancevo kenti Streliste salonunda oynanan ve ilk yarısı 13-15 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlanan rövanş maçını 26-22'lık skorla HC Dinamo Pancevo kazandı. İstanbul'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan ilk maçı 34-27'lik skor ile kazanan Beşiktaş, tur atlayan taraf oldu.

Beykoz Belediyesi, CS Minaur Baia Mare'ye mağlup oldu

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda mücadele eden diğer Türk ekibi Beykoz Belediyesi, rakibi CS Minaur Baia Mare'ye ilk yarısını 20-23 geride kapattığı karşılaşmada 39-47 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Beykoz Belediyesi, dün oynanan ilk maçtan 44-30'luk skorla mağlup ayrılmıştı. - İSTANBUL