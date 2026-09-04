Beşiktaş, Elan Ricardo'yu sezon sonuna kadar Macaristan'a kiraladı
Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcu Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar Macaristan ekibi ETO Futball Kft'ye kiralanması konusunda anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya yeni kulübünde başarılar dilendi.
BEŞİKTAŞ, 22 yaşındaki Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Macaristan ekibi ETO Futball Kft'ye transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.
Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: DHA
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