Beşiktaş, Elan Ricardo'yu sezon sonuna kadar Macaristan'a kiraladı

BEŞİKTAŞ, 22 yaşındaki Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Macaristan ekibi ETO Futball Kft'ye transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.

Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."