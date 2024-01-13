Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka Lassa\'yı 88-72 yenerek 12. galibiyetini aldı

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Gönültaş

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 11, Mitchell 5, Kerem Kuthan Konan 12, Delgado 8, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 5, Simonovic 11, Samet Yiğitoğlu, Yağız Aksu, Ahmet Ata Özbek

Darüşşafaka Lassa: Tolga Kay 10, Adams 12, Woodard 5, Berk Demir 4, Cartlon 7, Rahkman 2, Enes Berkay Taşkıran 7, Bora Yaşar 3, Muhsin Yaşar 22

1. Periyot: 19-17

Devre: 43-32

3. Periyot: 62-47

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 88-72 yendi.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 12. galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlılar ise 9. kez mağlup oldu.