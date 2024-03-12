Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile çeyrek finalde karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile çeyrek finalde karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak. Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Hapoel Shlomo ise A Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçı tek maç eleme sistemine göre oynanacak ve galip gelen takım yarı finale yükselecek.

12.03.2024 10:07
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Normal sezonu A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Hapoel Shlomo ise 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle A Grubu'nu 2. sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

Kaynak: AA

Basketbol, Beşiktaş, İsrail, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile çeyrek finalde karşılaşacak - Son Dakika

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