Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile çeyrek finalde karşılaşacak

Erzincan'da Dağ Kayağı Şampiyonası Düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, 15-17 Mart tarihlerinde Erzincan'da bulunan Ergan dağında gerçekleştirilecek. Yarışmada dikey yarış ve karma bayrak yarışı olmak üzere iki kategori yer alacak. Dikey yarış 16 Mart'ta, karma bayrak yarışı ise 17 Mart'ta yapılacak. Sporcular büyükler, U20, U18 ve U16 kategorilerinde yarışacak. Karma bayrak yarışı takımları antrenörler tarafından seçilecek ve yarış kuruluna bildirilecek.