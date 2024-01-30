Beşiktaş Emlakjet, Paris Basketball\'a mağlup oldu

Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Guido Giovannetti (İtalya)
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 22, Needham 12, Mitchell 10, Kerem Konan 3, Delgado 8, Allman 8, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 1, Berkan Durmaz 5, Simonovic, Samet Yiğitoğlu
Paris Basketball: Shorts 23, Malcolm 15, Ward 7, Kratzer 14, Jantunen 9, Hifi 11, Bandja 2, Herrera, Ngouama, Shahrvin 8, Simon 6
1. Periyot: 20-23
Devre: 37-43
3. Periyot: 58-73
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu.
Karşılaşmaya peş peşe basketlerle başlayan Paris Basketball, Kratzer'in etkili performansıyla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Pota altında yaptığı agresif savunmayla rakibinin hücumlardan eli boş dönmesini sağlayan Beşiktaş, mola dönüşünde 12-0'lık bir seri yakalayarak 16-11 öne geçti. Kritik anlarda ribauntlarda üstünlük kuran ev sahibi ekip karşısında son 30 saniyede 5 sayı üreten Fransız ekibi ilk periyodu 23-20 önde bitirdi.
İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Paris Basketball elde ettiği 5 sayılık farkı uzun süre devam ettirdi. Rakibinin arayı açma çabalarına uzun süre izin vermeyen siyah-beyazlılar, son 2 dakikaya girilirken farkı 4 sayıya düşürdü (33-37). Paris Basketball, Shorts'un basketleriyle etkili olduğu bölümde siyah-beyazlıların farkı azaltmasına izin vermedi ve ilk yarı Fransız ekibinin 43-37 üstünlüğüyle sona erdi.
Siyah-beyazlılar üst üste sayılar bularak farkı azaltsa da savunmada istediği performansı sergileyemedi. Malcolm ve Ward'ın sayılarıyla oyunda kontrolü tamamen ele geçiren Fransız ekibi 26. dakikaya 12 sayı farkla girdi (62-50). Shorts ve Kratzer'in hücum performansıyla üstünlüğünü sürdüren Paris Basketball 3. periyodu 73-58 önde geçerken, karşılaşmayı da 95-72 kazandı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu "Planlı bir şey değildi. Anayasayı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım" diye konuştu.
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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
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