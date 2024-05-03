Beşiktaş Emlakjet, Reeder Samsunspor\'u 56 sayı farkla yendi

Spor

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Umut Özgün Ergün, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 5, Allman 8, Yiğit Arslan 22, Berkan Durmaz 4, Delgado 8, Yağız Aksu 12, Mitchell 11, Simonovic 13, Kerem Kuthan Konan 14, Ahmet Ata Özbek 11, Eren Karakaya, Eren Erdoğan 3

Reeder Samsunspor: Bora Satır 13, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 10, Nedim Seylan 10, Mehmet Öngel, Göktuğ Baş 16, Mehmet Batuğ Gür 4, Alp Atlas Günyeli 2, Kaan Mert Dikmen, Engin Kaan Elbir

1. Periyot: 30-9

Devre: 59-20

3. Periyot: 86-38

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 56 sayı farkla 111-55 yendi.

Play-off'a ilk 4'te girmeyi daha önce garantileyen siyah-beyazlılar, normal sezonu 21 galibiyet, 9 yenilgiyle tamamladı. Lige veda eden Samsun temsilcisi ise 27. kez yenildi.