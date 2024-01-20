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Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-81 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-81 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-81 mağlup etti. Karşılaşmada TOFAŞ'ın öne geçtiği ilk periyottan sonra Beşiktaş Emlakjet üstünlüğü ele geçirdi ve maçı kazandı.

Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda TOFAŞ\'ı 85-81 mağlup etti
20.01.2024 - 20:52,
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Serdar Ünal, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 20, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir, O'Brien 14, Sakic 7, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum 2

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Allman 7, Needham 23, Berk İbrahim Uğurlu 7, Yiğit Arslan 12, Berkan Durmaz 4, Mitchell 15, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu, Delgado 2

1. Periyot: 24-19

Devre: 46-46

3. Periyot: 63-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-81 mağlup etti.

Karşılaşmaya O'Brien ve Winston'un sayılarıyla başlayan TOFAŞ, rakibinin ürettiği sayılara Winston, Denmon, Tolga Geçim ve O'Brien ile karşılık verdi. Bursa temsilcisi, Beşiktaş Emlakjet'in aldığı molaya 20-12 önde gitti. Mola dönüşü rakip sayılarına Sakic'in ürettiği sayılarla karşılık veren TOFAŞ, ilk periyodu 24-19 önde bitirdi.

Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Bursa ekibi, maçın 18. dakikasında serbest sayı çizgisinden bulduğu sayılarla 37-37 beraberliği yakaladı. TOFAŞ, rakibine Winston ve Wiley'nin sayıları ile karşılık verdi ve devre 46-46 eşitlikle sonlandı.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş Emlakjet karşısında TOFAŞ, Denmon, Winston, Wiley ve Sakic'in sayılarıyla karşılık verse de periyodu 65-63'lik skorla rakibinin gerisinde tamamladı.

Son periyoda hücumda daha etkili başlayan Beşiktaş Emlakjet'e karşı TOFAŞ, O'Brien, Wiley ve Denmon ile sayılar buldu. TOFAŞ maçın bitimine 3 dakika kala Wiley'nin basket-faul ile kazandırdığı sayılarla 78-76 öne geçti. TOFAŞ kalan bölümde rakibinin ürettiği sayılara O'Brien ve Winston'ın sayıları ile karşılık verse de maç, Beşiktaş Emlakjet'in 85-81 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda TOFAŞ'ı 85-81 mağlup etti - Son Dakika


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