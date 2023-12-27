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Beşiktaş Emlakjet, Wolves Vilnius'u mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş Emlakjet, Wolves Vilnius'u mağlup etti

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u 72-59 mağlup etti. İlk periyotta üstünlük kuran Beşiktaş, farkı koruyarak galibiyete ulaştı. Depremzede çocuklar da maçı salonda izledi ve maç sonrası sahada basketbol oynadı.

Beşiktaş Emlakjet, Wolves Vilnius\'u mağlup etti
27.12.2023 - 22:25,
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Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk), Maxime Boubert (Fransa)

Beşiktaş Emlakjet: Needham 8, Hammonds 3, Mitchell 15, Egehan Arna 3, Delgado 16, Mathews 5, Allman 8, Yiğit Arslan 8, Kerem Konan, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu

Wolves Vilnius: Zemaitis, Taylor 5, Thurman 15, Zukauskas 2, Mekowulu 1, Juskevicius 9, Brooks 10, Kariniauskas 8, Miniotas 4, Kozys, Berucka 3, Gagic 2

1. Periyot: 18-9

Devre: 43-23

3. Periyot: 58-38

5 faulle çıkan: 39.59 Allman (Beşiktaş Emlakjet)

BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u 72-59 mağlup etti.

İlk periyoda hızlı başlayan Beşiktaş Emlakjet, 3. dakikada Derek Needham'ın üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakaladı. Rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 7. dakikasında Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle aradaki farkı 14'e çıkardı: 15-1. Bu basketten sonra temposunu artıran konuk ekip, aradaki farkı azalttı ve ilk çeyrek Beşiktaş Emlakjet'in 18-9 üstünlüğüyle sona erdi.

Sert savunma ve etkili hücumlarla ikinci çeyreğe başlayan Wolves Vilnius, 15. dakikada Adas Juskevicius'un serbest atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 6'ya indirdi: 26-20. Angel Delgado'nun oyuna girmesiyle hücumda daha etkili olan Beşiktaş Emlakjet, 19. dakikada Kyle Allman'ın 2 sayılık basketiyle aradaki farkı 20'ye çıkardı: 43-23. Periyodun devamında başka basket olmadı ve Beşiktaş Emlakjet soyunma odasına 43-23 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan Beşiktaş Emlakjet, boyalı alanda kaydettiği sayılarla farkın azalmasına izin vermedi. Siyah-beyazlılar son çeyreğe 58-38 önde girdi.

Son çeyrek iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Wolves Vilnius, 38. dakikada Thurman'ın iki sayılık basketiyle aradaki farkı 14'e kadar indirdi: 69-55. Thurman'a Matthew Mitchell'ın iki sayılık basketiyle cevap veren Beşiktaş Emlakjet, maçın devamında sert savunmasına devam etti ve karşılaşmayı 72-59 kazandı.

Depremzede çocuklar karşılaşmayı salonda izledi

İstanbul Üniversitesi Disiplinlerarası Toplumsal Araştırmalar Kulübü'nün (DİTAK) "Sesini duyan var!" projesi kapsamında depremzede çocuklar, karşılaşmayı salonda takip etti.

Çocuklar, maçın bitmesinin ardından sahada basketbol oynadı.

Kaynak: AA
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