Beşiktaş Emlakjet, Wolves Vilnius\'u mağlup etti

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Carmelo Paternico (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk), Maxime Boubert (Fransa)
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Needham 8, Hammonds 3, Mitchell 15, Egehan Arna 3, Delgado 16, Mathews 5, Allman 8, Yiğit Arslan 8, Kerem Konan, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu
BC WOLVES VILNIUS: Zemaitis, Taylor 5, Thurman 15, Zukauskas 2, Mekowulu 1, Juskevicius 9, Brooks 10, Kariniauskas 8, Miniotas 4, Kozys, Berucka 3, Gagic 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-9
DEVRE: 43-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-38
5 FAUL: 39.59 Allman (Beşiktaş Emlakjet)
Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ın 13'üncü haftasında evinde Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u 72-59 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Siyah-beyazlılarda 16 sayıyla Angel Delgado oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ta 8'inci galibiyetini elde ederken, Wolves Vilnius ise 8'inci mağlubiyetini aldı.
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