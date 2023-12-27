Beşiktaş Emlakjet, Wolves Vilnius\'u mağlup etti

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Carmelo Paternico (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk), Maxime Boubert (Fransa)

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Needham 8, Hammonds 3, Mitchell 15, Egehan Arna 3, Delgado 16, Mathews 5, Allman 8, Yiğit Arslan 8, Kerem Konan, Samet Yiğitoğlu 6, Yağız Aksu

BC WOLVES VILNIUS: Zemaitis, Taylor 5, Thurman 15, Zukauskas 2, Mekowulu 1, Juskevicius 9, Brooks 10, Kariniauskas 8, Miniotas 4, Kozys, Berucka 3, Gagic 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-9

DEVRE: 43-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-38

5 FAUL: 39.59 Allman (Beşiktaş Emlakjet)

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ın 13'üncü haftasında evinde Litvanya ekibi Wolves Vilnius'u 72-59 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Siyah-beyazlılarda 16 sayıyla Angel Delgado oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup'ta 8'inci galibiyetini elde ederken, Wolves Vilnius ise 8'inci mağlubiyetini aldı.