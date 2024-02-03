 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yendi

Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket\'i yendi

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 mağlup etti. Maçın hakemleri Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Berk Kurtulmuş oldu. Beşiktaş Emlakjet'in en skorer oyuncusu Berk Uğurlu 20 sayıyla oynadı.

03.02.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13

1. Periyot: 13 - 19

Devre: 33 - 41

3. Periyot: 50 - 70

Beş faulle çıkan: Mitchell 33.56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 yendi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Merkezefendi, Beşiktaş, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 19:01:01. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement