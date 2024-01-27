Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

6 futbolcu forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de yarınki maçta sahada olamayacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Colley ve Amartey döndü, Salih Uçan iyileşti

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bu 3 futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebilecek.

Deplasmanda 17 puan kaybetti

Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.