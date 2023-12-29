Beşiktaş, Eric Bailly\'nin sözleşmesini feshetti

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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun arasında yer alan Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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