Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı

04.08.2022 15:41
Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Yiğit Onan'ı transfer etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Yiğit Onan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın, geçen sezon Sırbistan'ın KK Dynamic takımında forma giyen 2,07 metre boyundaki Yiğit Onan ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Yiğit Onan, Basketbol Gelişim Ligi'ndeki kariyerinin ardından 2021-2022 sezonunda Sırbistan'ın KK Dynamic takımına transfer oldu. Genç sporcu, görev aldığı 23 karşılaşmada; 9,7 sayı, 4,9 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Kaynak: AA

Sırbistan, basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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