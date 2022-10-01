Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı

01.10.2022 16:01
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, altyapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş, altyapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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