Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın

Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz\'ın transferinde mutlu sona yakın
01.06.2025 15:24
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Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların, Rangers ile de görüşmeleri olumlu ilerliyor.

Gelecek sezon sol bek pozisyonuna bir transfer gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, bir süredir eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu. Siyah-beyazlıları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sol bek ile yapılan temaslarda anlaşma sağladığı, İskoç ekibiyle yapılan görüşmelerin de şu ana kadar olumlu ilerlediği öğrenildi. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Rıdvan Yılmaz'ın da İskoç ekibine transferi için kolaylık sağlanması talep ettiği aktarıldı.

"TÜRKİYE'YE DÖNMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Öte yandan İskoçya'nın köklü gazetesi The Herald'dan Blair Meikle, Rıdvan Yılmaz için "Bu yaz Yılmaz'ın takımdan ayrılması kimseyi şaşırtmaz, dolayısıyla Türkiye'ye dönüş söylentilerinin artık gerçeğe dönüşme zamanı gelmiş olabilir." şeklinde yorumda bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Rangers ile 29 maça çıkan milli oyuncu, gol katkısında bulunamazken 2 kez golün pasını verdi. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olduğu son sezonda takımına büyük katkı sağlamıştı.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın transferinde mutlu sona yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic:
    gene başladı vizyonsuz transferler. bu senede şerefli 4.oluruz 14 2 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Rangersda bile yedekti. 10 1 Yanıtla
  • 248612:
    Bir halta yaramaz Fenerbahçe maçında izledik boş toplardan başka hiç birşey yapamadı.Kendini geliştirmemiş 6 2 Yanıtla
  • nilem2820:
    süper olay yaratacak transfer yapacağım dedi habere bak gerçek olmasa bile yazık bu haberleri okuyan bjk taraftarına 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    RIDVAN YILDIZ , ARAYO YILDIZ, RICARDO YILDIZ, BECIP ZATEN YILDIZ, CİRTTT YILDIZ MUBAREK 8TAŞ DEGILDE YILDIZTAS 0 0 Yanıtla
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