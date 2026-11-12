Beşiktaş, EuroLeague'de yarın LDLC Asvel deplasmanına 14. sırada çıkıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, EuroLeague'de yarın LDLC Asvel deplasmanına 14. sırada çıkıyor

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Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında yarın TSİ 22.30'da LDLC Arena'da LDLC Asvel'e konuk olacak. Ligde 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi alan ve 14. sırada yer alan siyah-beyazlılar, 16. sıradaki Fransız ekibi karşısında deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında yarın Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Virtus Bologna deplasmanında son saniye basketiyle 103-101 kazanan Beşiktaş, son maçında ise sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunos'a 83-67 yenildi.

Organizasyonda 10 maçta 4 galibiyeti bulunan LDLC Asvel, ligde 16. sırada bulunuyor. Partizan (82-75) ve Baskonia (94-79) galibiyetleriyle çıkış yakalayan Fransa temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Bayern Münih'e 99-95 kaybetti.

Kaynak: AA
BeşiktaşFransızSporSon Dakika

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