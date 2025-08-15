Beşiktaş, Eyüpspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Beşiktaş, Eyüpspor'a Hazırlanıyor

15.08.2025 19:51
Beşiktaş, Eyüpspor maçına hazırlıklara başladı. Antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü ikas Eyüpspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Dün St. Patrick's ile oynanan UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu müsabakasında forma giyen futbolcular ise salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-ikas Eyüpspor mücadelesi, saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
