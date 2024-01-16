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Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda lider Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansına göre Necip, Demir Ege, Ghezzal ve Rebic'i ilk 11'de görevlendirdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Ghezzal, 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ta 7 futbolcu ise çeşitli gerekçelerle maçta yer almadı.

Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı
16.01.2024 - 21:09,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ante Rebic ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha, Rashica ve Semih'i yedeğe çekti, operasyon geçiren Amir Hadziahmetovic ise kadroya dahil edilemedi.

Beşiktaş'ın başında ikinci maçına çıkan Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Necip, Demir Ege, Ghezzal ve Rebic'i ilk 11'de görevlendirdi.

Ghezzal, uzun süre sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ghezzal, son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile 30 Ekim'de oynanan maça ilk 11'de başlamış ancak sakatlığı nedeniyle 21. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

31 yaşındaki hücum oyuncusu, sakatlığı ve kadro dışı bırakılması gerekçesiyle 8 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Ghezzal, bu süreçte 5 müsabakada ise sonradan oyuna dahil edilmişti.

Siyah-beyazlı ekipte Hırvat futbolcu Ante Rebic de tüm kulvarlarda 6 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında kadroda yer almadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.

Fransa'nın Nice takımına transfer olması beklenen Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.

Kaynak: AA
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