 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da antrenmanı takip etti. Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
15.01.2024 - 19:48,
Abone Ol

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fernando Santos, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Eyüpspor, Antrenman, Teknik Direktör, Teknik Direktör, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement