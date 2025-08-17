Beşiktaş, Eyüpspor\'u 90+6\'da yıktı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

RASHICA GOLÜ BULAMADI

Beşiktaş maça etkili başladı. 11. dakikada Rafa Silva'dan pası alan Rashica'nın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

BEŞİKTAŞ ABRAHAM İLE ÖNE GEÇTİ

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalmasıyla Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı.

MAME THIAM BERABERLİĞİ GETİRDİ

29. dakikada Thiam ile Eyüpspor skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

EYÜPSPOR ÖNE GEÇİYORDU

43. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Kerem Demirbay'ın uzaktan yaptığı ortada Thiam yakın mesafeden kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

MAÇTA SON SÖZÜ BEŞİKTAŞ SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın baskısıyla geçti. Siyah-beyazlılar aradığı golü 90+6'da Rafa Silva ile buldu. Rakibinden harika sıyrılan yıldız oyuncu, tavana yolladığı topta kaleciyi avladı ve takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde oynadığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı. ikas Eyüpspor, ikinci maç sonunda da puana tanışamadı.