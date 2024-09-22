Beşiktaş, Eyüpspor'u Son Dakika Golüyle Yendi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisini sürdürürken, rakibine sezonun ilk mağlubiyetini yaşattı.

Süper Lig'e Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından oynadığı ilk karşılaşmada Trabzonspor'la berabere kalırken, Eyüpspor'u yenerek puanını 13'e yükseltti.

Ligde tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Rashica ilk golünü attı

Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı.

Bu sezon oynanan 7 resmi maçta da forma giyen Rashica, ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.

Immobile, 8 gole ulaştı

Eyüpspor karşısında Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü 90+3. dakikada penaltıdan atan Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 8. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı.

Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan Immobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.

Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı.

Penaltılar VAR'dan geldi

Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren mücadelede atılan 3 golün 2'si penaltılarla geldi.

Eyüpspor'un 64. dakikada skoru 1-1 getirdiği penaltının yanı sıra 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle yeniden öne geçen siyah-beyazlıların penaltısında da VAR devreye girdi.

Hakem Zorbay Küçük, Eyüpspor'un penaltısında yerde kalan Mame Thiam'ın kendisini aldattığını düşünerek verdiği sarı kartı inceleme sonrasında iptal etti.

Masuaku sarı kart cezalısı

Karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında başlayan Arthur Masuaku, 90. dakikada gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan siyah-beyazlı oyuncu, son dakikalardaki penaltı pozisyonu sonrasında rakibiyle yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü.

Beşiktaşlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında görev yapamayacak.

Eski Beşiktaşlılar rakip oldu

Siyah-beyazlı takımın eski oyuncuları Caner Erkin, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla eski takımları Beşiktaş'a karşı görev yaptı.

Bir dönem siyah-beyazlı formayı terleten isimler arasında yer alan Dorukhan Toköz ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.