Beşiktaş, Fabio Miretti ile anlaştı
Fabio Miretti, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor. Uçuşu 16.45'te gerçekleşecek.
Beşiktaş: "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti'yi taşıyan uçak bugün saat 16.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."
Kaynak: İHA
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