Beşiktaş Fabio Miretti'yi Kiraladı
Beşiktaş, Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla Juventus'tan kiraladığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ, 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: DHA
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