Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı

Spor

Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu müsabakanın hazırlıklarını Fatih Karagümrük ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, mücadeleye Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11'yle başlarken; Göktuğ Aytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Joe Worrall, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Emre Kaya, Andülmecid Dönmez ve Umut Meraş yedek kulübesinde yer aldı.

Siyah-beyazlılarda bel ağrısı olan Rebic ile birlikte bireysel çalışan Emrecan Terzi ve Oxlade- Chamberlain'in yanı sıra Al-Musrati, Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Emrecan Uzunhan müsabakada forma giymedi.

Fatih Karagümrük'te de Teknik Direktör Tolunay Kafkas; Sirigu, Biraschi, Salih Dursun, Koray Günter, Emir Tintiş, Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Paoletti, Lasagna ve Güven Yalçın 11'ini sahaya sürdü. Furkan Bekleviç, Emre Bilgin, Burak Arkan, Levent Mercan, Feghouli, Ceccherini, Efecan Mızrakçı, Nazım Sangare, Adnan Uğur, Yunus Azrak, Can Keleş, Tarık Tuğyan, Teklic, Veseli ve Mendes ise kulübede görev bekledi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Emre Mor'un orta sahadan gönderdiği derin pasla savunma arkasına sarkan Lasagna, Karagümrük'ü 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş'ta da Ghezzal, 61. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşla siyah-beyazlılara beraberliği getirdi.

Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca takımlar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurman, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti. - İSTANBUL