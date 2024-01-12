Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile 16. kez karşılaşacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 16. kez rakip olacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos da takımın başında ilk sınavına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 20 puanla düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 16. randevu

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 10, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Beşiktaş'la, Karagümrük arasında oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı.

Fernando Santos'un ilk sınavı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos ile ilk sınavına Fatih Karagümrük karşısında çıkacak. Siyah-beyazlıların bir önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçını tribünden takip eden Portekizli antrenör, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk deneyimini yaşayacak.

Kartal, evinde 3 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.

Fatih Karagümrük, deplasmanda 1 kez güldü

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de ettiği 5 galibiyetin yalnızca 1 tanesini dış sahada aldı. Söz konusu 3 puanı sezonun ikinci haftasında Başakşehir'e karşı elde eden Fatih Karagümrük, son 4 deplasman müsabakasında ise gülemedi.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi sakatlığı devam eden Alex Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarda bulunan Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey, Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı kampında olan Vincent Aboubakar ile Valentin Rosier ise kadro dışı bırakılmıştı.

Kartal'da Tayfur Bingöl, Mert Günok ve Necip Uysal da sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Fatih Karagümrük karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor müsabakasında görev alamayacak. - İSTANBUL