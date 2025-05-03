Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisine Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisine Hazır

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile derbiye çıkıyor. Takımda sakatlıklar dikkat çekiyor.

03.05.2025 09:41
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki 31 maçta hanesine yazdırdığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek Fenerbahçe maçı öncesi moral kazanan Beşiktaş, derbide galip gelmenin ve ligi 3. bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında oynanan maçı sahasında 1-0 kazandı.

Savunmasındaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor

Siyah-beyazlıların savunma hattındaki eksikler, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyeti düşündürüyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine sağlık kuruluyla yapılacak toplantının ardından karar verilecek.

Takımla çalışmalarını sürdüren Necip Uysal'ın ise derbide forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı takımda uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi, derbide formasından uzak kalacak.

Arthur Masuaku dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak.

Demokratik Kongolu futbolcu, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Atakaş Hatayspor'a karşı forma giyemedi.

5 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 35. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son 5 maçın 3'ünde puan aldı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi maçın 3'ünde sahadan puanla ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

"Kara kartal", söz konusu süreçte Ülker Stadı'nda ağlarında 12 gol görürken rakip fileleri aynı sayıda golle havalandırdı.

Ole Gunnar Solskjaer'in ilk Fenerbahçe derbisi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek.

Beşiktaş'taki görevine 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan Norveçli teknik adam, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide Galatasaray'ı karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde son 5 maçta 1 kez yenildi

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de son 5 karşılaşmada 1 kez mağlup oldu.

Bu süreçte konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Göztepe'ye deplasmanda 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

"Kara kartal", RAMS Başakşehir'e ise sahasında 2-0 yenildi.

Ligin ilk yarısındaki derbinin galibi Beşiktaş

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçı 1-0 kazandı.

Ligin 15. haftasında idari ve sportif açıdan sıkıntılı bir süreçte Fenerbahçe derbisine çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

"Kara kartal"a galibiyeti getiren golü, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

İki takım, geçen sezon da aynı haftada karşılaştı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda da 34. haftada karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, son 8 maçta kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçta topun filelerle buluşmasını önleyemedi.

Ligde çıktığı son 7 müsabakada kalesinde 9 gol gören siyah-beyazlılar, rakiplerine toplam 10 golle karşılık verdi.

"Kara kartal", Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Göztepe karşısında 3-1'lik skorla mağlup olarak organizasyona veda etti.

Ligde son olarak Bellona Kayserispor karşısında kalesinde gole izin vermeyen Beşiktaş'ın son 8 maçında aldığı sonuçlar şöyle:

OrganizasyonTakımlarSkor
Süper LigBeşiktaş-Gaziantep FK1-2
Süper LigTÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş1-0
Süper LigBeşiktaş-Galatasaray2-1
Ziraat Türkiye KupasıBeşiktaş-Göztepe1-3
Süper LigKasımpaşa-Beşiktaş1-1
Süper LigBeşiktaş-RAMS Başakşehir0-2
Süper LigGöztepe-Beşiktaş1-1
Süper LigBeşiktaş-Atakaş Hatayspor5-1

Kaynak: AA

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