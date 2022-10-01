Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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