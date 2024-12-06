Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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