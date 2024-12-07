Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kötü seriye son verdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kötü seriye son verdi

Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet hasretine son verip Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Chamberlain'in golüyle 3 puan aldı.

07.12.2024 21:46
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyeti unutan Beşiktaş, kötü gidişe derbi gecesinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son verdi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi, başkan Hasan Arat'ın istifası ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin olduğu bir atmosferde derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle rakibini mağlup ederek 5 hafta sonra 3 puana kavuştu.

Ligdeki 5 haftalık süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda ciddi kayıplar yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbinin ardından puanını 25'e yükseltti.

Chamberlain siftah yaptı

Beşiktaş'ta uzun süre kadroda düşünülmeyen ve sezon başından beri forma giymekte güçlük çeken Alex Oxlade-Chamberlain, derbide gol perdesini açarak bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Hatayspor maçıyla geçen hafta oynanan karşılaşmada ilk kez forma giyen Chamberlain, Salih Uçan'ın yerine oyuna girdikten 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Chamberlain, siyah-beyazlı formayla son golünü yine Fenerbahçe'ye atmıştı. İngiliz oyuncu, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda sarı-lacivertlilerin 3-1 kazandığı derbide takımının tek golünü penaltıdan kaydetmişti.

5 derbi sonra ilk galibiyet

Ligde oynadığı son 5 derbi maçta galibiyete hasret kalan Beşiktaş, kötü derbi performansına da Fenerbahçe maçıyla son verdi.

Geçen sezon hiçbir derbiyi kazanamayan siyah-beyazlı takım, 5 maçlık süreçte Galatasaray'a 3 kez yenilirken Fenerbahçe karşısında da sahadan 2 kez mağlup ayrılmıştı.

Gedson Fernandes kırmızı gördü

Beşiktaş orta sahasının çalışkan isimlerinden Gedson Fernandes, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

İlk sarı kartını 32. dakikada gören Portekizli oyuncu, son dakikada hakemin verdiği kararı beğenmeyerek topu oyun alanının dışına vurunca ikinci sarı karttan oyundan ihraç edildi.

Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maç sonra yendi

Sarı-lacivertlileri Dolmabahçe'de daha önce ağırladığı son 4 maçta mağlup edemeyen Beşiktaş, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Dolmabahçe'de bu maçtan önce oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Siyah-beyazlı takımın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın 68. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Saha içinde kendini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncu, saha içinde yapılan müdahale sonrasında yerini Bahtiyar Zaynutdinov'a bıraktı.

Tayyip Talha Sanuç, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği maçta sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Muçi 3 maç sonra oyunda

Siyah-beyazlılarda sakatlığı sona eren Ernest Muçi, 3 maç sonra görev aldı.

Milli maçta sol uyluk iç adalesinden sakatlanan Arnavut futbolcu, ligde Göztepe ile Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Tel Aviv müsabakalarında forma giyememişti.

Muçi, 90+2. dakikada Rafa Silva'nın yerine oyuna girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kötü seriye son verdi - Son Dakika

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