Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi 2-0 Mağlup Ederek 6. Galibiyetini Aldı

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KADINLAR Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe 'yi 2-0 mağlup ederek üst üste 6'ncı galibiyetini elde etti.

Kadınlar Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında Beşiktaş United Payment'i konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan karşılaşmada hakem Safa Yılmaz düdük çaldı. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Çağrı Yıldırım üstlendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekip, 17'nci dakikada Shameeka Fishley ve 28'inci dakikada Donjeta Halilaj'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da skoru değiştirebilecek pozisyonlara girmesine rağmen sonuç alamadı ve mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE 6'NCI GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinde 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başarırken, üst üste 6'ncı galibiyetini elde etti. Süper Lig'in ilk 3 haftasında galibiyet alamayan Beşiktaş, 4'üncü haftadaki Çekmeköy galibiyetinin ardından Ünye, Trabzonspor, Bornova Hitab Spor ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE İLK KEZ MAĞLUP

Süper Lig'in ilk 8 haftasında oynadığı tüm maçları kazanarak 24 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, ilk kez puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe ayrıca, 7 hafta sonra kalesine ilk kez gol gördü. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de şu ana kadar sadece ilk hafta oynanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında kalesinde 1 gol görmüştü.