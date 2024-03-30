Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi 4-2 mağlup etti

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2'lik skorla mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler kazandığı penaltıdan bulduğu golle 23. dakikada Zenetha Coleman ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Elif Keskin'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderen Shameeka Fishley, siyah-beyazlılar adına maça dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 42. dakikasında sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Elif Keskin, yerden içeri çevirdiği pozisyonda altıpas içerisinde Shameeka Fishley yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Siyah-beyazlılar bu golle birlikte ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş, 59. dakikada 3-1 öne geçti. Sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Donjeta Halilaj'ın çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Opa Tukumbuke'nin vuruşunda kaleci Göknur Güleryüz topu kurtardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Shameeka Fishley, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Müsabakanın 73. dakikasında sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Opah Clement, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi ve Beşiktaş'ın 4. golünü kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Haley Berg, 80. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve Beşiktaş sahadan 4-2'lik sonuçla galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla averajla 3. sıraya gelirken, 57 puanda kaldı. Beşiktaş ise puanını 50'ye yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu.

Siyah-beyazlılar, ligin 27. haftasında Hakkarigücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat mücadeleyi tribünden takip etti. Karşılaşmanın devre arasında taraftarın yanına inerek fotoğraf çektiren Başkan Arat'a, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL