Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 1 sezon sonra galibiyet hasretini bitirdi
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla rakibine karşı deplasmanda yaklaşık 1 yıl sonra galip gelmenin sevincini yaşadı.
Derbi maçta, deplasmanda Fenerbahçe karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş, rakibini 1 sezonun ardından tekrar yenme başarısı gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ligde oynanan maçlarda rakibini deplasmanda en son 2024-2025 sezonunda yenen siyah-beyazlılar, bu akşamki galibiyetle bu sevinci 1 yılın ardından tekrar yaşadı.
Kaynak: İHA
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