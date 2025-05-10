Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Derbide Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Derbide Mağlup Etti

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 72-62 yenerek 14. galibiyetini elde etti. Yönetim, taraftar desteği vurguladı.

10.05.2025 20:49
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko'yu derbide 72-62 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi ve basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven, taraftarların desteğiyle kazanamayacakları maç olmadığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arseven, siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz ederek, "Öncelikle büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bizim en büyük itici gücümüz bu. Dün maç öncesindeki toplantıda da bundan bahsettik. Taraftar arkamızda olduğu sürece bizim kazanamayacağımız, kaybedeceğimiz bir maç yok." diye konuştu.

Ligde en son Fenerbahçe'ye kaybettiklerini hatırlatan Özkan Arseven, "O maçtan beri 14 galibiyet oldu. Yine bir Fenerbahçe maçı. Burada geçen sezon da yine Fenerbahçe galibiyetimiz var. Bizim yenemeyeceğimiz takım yok. İki THY Avrupa Ligi takımının arasında ikinci sıradayız. Anadolu Efes alt sırada. Biz finallerin takımıyız. Amacımız Beşiktaş'a bir kupa getirmek. Lig şampiyonluğunu hedefliyoruz. Önümüzde iki maç var. Bu galibiyetle beraber ikinciliği garantiledik. Sezon sonunda da şampiyon olup, Beşiktaş camiasına kupayı hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğit Arslan: "Beşiktaş'ın büyüklüğüne yaraşır bir atmosfer vardı"

Beşiktaş Fibabanka kaptanı Yiğit Arslan, taraftar desteğiyle güzel bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Kulübüne yakışan bir atmosfer olduğunu anlatan 28 yaşındaki şutör oyun kurucu, "Çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş'ın büyüklüğüne yaraşır bir atmosfer vardı. Bizim için güzel bir gün oldu. Taraftarlarımızla beraber güzel, hayatımızda unutmak istemediğimiz akşamlardan biri oldu. Çünkü önemli bir rakip. Türkiye'de, Avrupa basketbolunda çok iyi yerlerde olan hem önemli bir kulüp, hem önemli bir takım. Onlara Dörtlü Final'de başarılar diliyoruz. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İyi günümüz, kötü günümüz muhakkak oluyor. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, görünmeyen tüm kahramanlarımızın, malzemecinin, sağlık sorumlularımızın, masörlerimizin hepsinin payı var. Çok güzel bir akşam." ifadelerini kullandı.

Üst üste alınan 14. galibiyetle ilgili bir soruya tecrübeli oyuncu, "Kolay kolay olmayacak seriler bunlar. Biz takım olarak iyi çalışıyoruz. İyi yönetiliyoruz. Hem yönetim tarafından, hem takımın idari anlamında gerçekten aile gibiyiz. Umarım bunu sürdürebiliriz, sezonun sonuna kadar ve uzun yıllar boyuncu. İnşallah serimize de devam edebiliriz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Derbide Mağlup Etti - Son Dakika

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