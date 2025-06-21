Beşiktaş, Fenerbahçe\'yi Mağlup Etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup etti. Seride durum 2-1'e gelirken, 4. maç yine siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçı Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Sarı-lacivertliler ilk dakikalarda Nigel Hayes, McCollum ve Emre Ekşioğlu ile bulduğu basketlerle müsabakaya 7-0'lık seriyle başladı. Berk Uğurlu ile ilk sayısını bulan siyah-beyazlılarda Jonah Mathews 3 sayılık isabet buldu. Hücumda isabetsiz atışlar yapan Fenerbahçe savunmada açık verirken, televizyon molası öncesi karşılaşmada eşitlik sağlandı. 7-7

Mathews'ın turnikesiyle maçta ilk kez öne geçen Beşiktaş, Yiğit ve Mathews ile farkı açtı ve 3 dakika 2 saniye kala 14-0'lık seri yakaladı. Metecan Birsen'in serbest atıştan bulduğu basketle 17-0'lık seri sona ererken, siyah-beyazlılar ilk çeyreği 22-9 önde tamamladı. Mücadelede 2. periyot iki takımın pota altından bulduğu basketlerle başlarken, ev sahibi Allman, Plavsic ve Needham ile farkı açtı. Emanuel Terry'nin serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerin ardından Yiğit Arslan boyalı alandan isabet buldu ve fark 22'ye çıktı. Konuk ekip uzun süre sonra ilk basketini Wade Baldwin ile bulurken, sarı-lacivertliler 3 hücumunda 8 sayısını ABD'li oyuncu ile buldu. Devon Hall ve Mathews'in karşılıklı basketleri sonrası Beşiktaş, Berk Uğurlu ve Yiğit Arslan ile üst üste 3 sayılık isabetler buldu. Son hücumda Devon Hall, 3 sayılık isabet bulurken soyunma odasına 50-31'lik skorla girildi.

Karşılaşmada ikinci yarı Melih Mahmutoğlu'nun turnikesi ile başlarken, ilk 3 dakika karşılıklı basketlerle geçildi. Sarı-lacivertliler sonraki bölümde Khem Birch ile sayılar bulurken, Sleva'nın üç sayılık isabetine Baldwin kenar çizgisinden yanıt verdi ve 5 dakikalık bölüm 63-46'lık skorla geçildi. Beşiktaş, hücumlardan eli boş dönen rakibi karşısında Mathews ile bir 3'lük daha buldu ve farkı yeniden 18'e çıkardı. Plavsic'in pota altından bulduğu basketlerin ardından 3. periyot 72-56 tamamlandı.

Derbide son çeyrek Marko Guduric'in 3 sayılık basketiyle başladı. Yiğit Arslan, bu periyotta takımının ilk sayılarını kaydederken, sarı-lacivertliler üst üste hücumda top kayıpları yaptı. Plavsic ve Mathews'in etkili oyunuyla Beşiktaş, farkı korumayı başardı ve son 4 dakikaya 16 sayılık üstünlükle girdi. Jonah Mathews son bölümde üst üste 3 sayılık isabetli atışlar yaparken, pota altında da Plavsic'e asist yaptı ve fark 26'ya çıktı. Fenerbahçe'de son hücumda Errick McCollum 3 sayılık isabet bulurken, final serisinin 3. maçı siyah-beyazlıların 98-77'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Derbide Jonah Mathews 25 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 22 sayı kaydetti ve galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte ise Devon Hall ve Wade Baldwin 14'er sayıyla oynadı.

Final serisinde 4. maç 23 Haziran Pazartesi saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş: Berk Uğurlu 7, Derek Needham 4, Dustin Sleva 6, Jonah Mathews 25, Emanuel Terry 4, Yiğit Arslan 22, Kyle Allman 7, Conor Morgan 7, Uros Plavsic 14, Kerem Konan

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 2, Errick McCollum 7, Marko Guduric 13, Emre Ekşioğlu 3, Khem Birch 7, Devon Hall 14, Wade Baldwin 14, Nicolo Melli 3, Melih Mahmutoğlu 6, Metecan Birsen 8

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 22-9 (Beşiktaş lehine)

Devre: 50-31 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 72-56 (Beşiktaş lehine)

5 faulle çıkanlar: Wade Baldwin (33.24) (Fenerbahçe), Needham (35.36), Sleva (38.26) (Beşiktaş) - İSTANBUL