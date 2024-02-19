Beşiktaş, Fernando Santos ile son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fernando Santos ile son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi

Beşiktaş, Fernando Santos ile son 4 maçında yenilgi yüzü görmedi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek Fernando Santos yönetiminde çıktığı son 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor, Konyaspor ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Kayserispor deplasmanından ise 1 puanla döndü.

19.02.2024 22:02  Güncelleme: 22:03
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Beşiktaş, teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde çıktığı son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Santos'un öğrencileri, bu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ve Konyaspor'u mağlup ederken, Kayserispor deplasmanından ise 1 puanla döndü. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Antalyaspor'a karşı da üstünlük kurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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