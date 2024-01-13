Beşiktaş, Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında Fatih Karagümrük\'ü konuk etti

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçına çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi.

Beşiktaş ile 9 Ocak Salı günü sözleşme imzalayan Santos, aynı gün deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakayı tribünden izlemişti.

Tek değişiklik

Fernando Santos, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasına Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun ilk 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, takımının 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Santos, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı yedeğe çekerken yerine sarı kart cezası biten Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Svensson kadroda

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson müsabaka kadrosunda yer aldı.

Sezonun ilk yarısını geçirdiği Yukatel Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlı takıma katılan Norveçli savunma oyuncusu, Fatih Karagümrük maçının kadrosuna girdi.

Maç öncesi şehitler için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Şehitler nedeniyle Beşiktaş Kulübü, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında stat hoparlörlerinden müzik yayını yapmadı. Müsabaka öncesi İstiklal Marşı okunması sırasında kapalı alt tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.

Beşiktaş takımı, seremoniye "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Konuk takımda 2 değişiklik

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, son oynadıkları maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, Beşiktaş mücadelesine Emre Bilgin, Davide Biraschi, Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Dimitrios Kourbelis, Marcus Rohden, Levent Mercan, Güven Yalçın, Valentin Eysseric, Can Keleş, Kevin Lasagna 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Furkan Bekleviç, Frederic Veseli, Kerem Atakan Kesgin, Samed Onur, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Flavio Paoletti ve Ahmet Rarık Tuğyan yer aldı.

Teknik direktör Şota Arveladze, Mondihome Kayserispor'u 4-1 yendikleri 16. hafta erteleme maçının ilk 11'inde yer alan Veseli ve Paoletti'nin yerine Biraschi ve Kourbelis'i sahaya sürdü.

Trabzonspor'dan kiralanan Dimitrios Kourbelis, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Beşiktaş'tan kiralanan kaleci Emre Bilgin ile sezon başında İtalya'nın Genoa takımından kiralanan eski Beşiktaşlı Güven Yalçın, ilk kez siyah-beyazlılara karşı mücadele etti.