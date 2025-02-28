Beşiktaş FIBA Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş FIBA Kupası'na Veda Etti

Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq ile 81-81 berabere kalarak FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti.

28.02.2025 00:16
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Salon: Palacium

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Veronika Obertova (Slovakya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Villeneuve d'Ascq: Leite 9, Zellous 19, Heriaud 6, Peters 14, Gueye 17, Foppossi 10, Clark 2, Sissoko 4, Paget

Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 18, Peterson 25, Elif Bayram 10, Krajisnik 15, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu 1

1. Periyot: 18-30

Devre: 45-51

3. Periyot: 64-73

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımıyla 81-81 berabere kaldı.

İlk maçta rakibine 91-72 mağlup olan siyah-beyazlılar, organizasyona veda etti.

Villeneuve d'Ascq ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA

Basketbol, Beşiktaş, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş FIBA Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

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