Beşiktaş Fibabanka, Aliağa Petkimspor'u Yendi

Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 8, Needham 14, Berk İbrahim Uğurlu 9, Sleva 14, Terry 10, Allman 15, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan 6, Martin 12
Aliağa Petkimspor: Russell 10, Tyree 7, Yavuz Gültekin 12, Aldridge 2, Salinas 19, Dotson 6, Van Beck 7, Williams 13, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu
1. Periyot: 24-23
Devre: 45-46
3. Periyot: 65-62
5 Faulle çıkan: 38.40 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Aliaağa Petkimspor'u 88-80 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.
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