Beşiktaş Fibabanka, Yalovaspor'u 103-82 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Fibabanka, Yalovaspor'u 103-82 Mağlup Etti

Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Yalovaspor'u 103-82'lik skorla geçerek puanını 41'e çıkardı. Yalovaspor ise 27 puanda kaldı.

29.03.2025 19:50  Güncelleme: 20:52
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SALON: BJK Fibabanka Spor

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Mesut Öztürk, Mehmet Şahin

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 13, Berk Uğurlu 14, Needham 16, Plavsic 9, Terry 9, Morgan 5, Yiğit Arslan 10, Kerem Konan 2, Allman 13, Sleva 10, Yiğit Aksu 2

YALOVASPOR: Sherfield 10, Johnsın 20, Kadir Bayram 10, Krampelj 11, Nichols 7, Peterka, Yiğit Onan 6, Griffın 8, Ege 2, McConico 2, Boran Güler 6

1'İNCİ PERİYOT: 28-19

DEVRE: 50-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-61

Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında konuk ettiği Yalovaspor'u 103-82 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından siyah-beyazlılar puanını 41 çıkarırken, Yalovaspor ise 27 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Fibabanka, Yalovaspor'u 103-82 Mağlup Etti - Son Dakika

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