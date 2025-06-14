Beşiktaş Finale Yükseldi!

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. maçında Beşiktaş sahasında A. Efes'i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Siyah-beyazlılar finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Beşiktaş: Mathews 28, Sleva 6, Berk Uğurlu 2, Needham 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

A. Efes: Erkan Yılmaz 8, Larkin 11, Thompson 2, Poirier 9, Willis 5, Dozier 21, Oturu 13, Nwora 2, Ercan Osmani 2, Doğuş Özdemiroğlu 2

Başantrenör: Luca Banchi

1. Periyot: 21-17 (Beşiktaş lehine)

Devre: 48-40 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 66-61 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL