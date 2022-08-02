Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesine koyduğu 4.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi gereğince takımdan ayrılması an meselesi olan 18 yaşındaki genç yetenek Emirhan İlkhan'ın siyah beyazlı ekipten ne kadar kazandığı belli oldu.

4.5 MİLYON TL KAZANIYOR

Kartal Yiğit'in haberine göre, Genç oyuncunun iddia edildiği gibi düşük rakamlara değil, yıllık 4.5 milyon TL'ye imza attığı ortaya çıktı. İlkhan'ın ücreti ayrıca her sene 500 bin ve 1 milyon TL arasında artıyor.

TORINO'YA GİDİYOR

Bu hafta içi Torino'ya transfer olması beklenen Emirhan İlkhan'ın İtalyan ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık net 600 bin euro kazanacağı öne sürülmüştü.