 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Hocamızın vereceği her karara saygılıyız - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Hocamızın vereceği her karara saygılıyız

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, yeni teknik direktörleri Fernando Santos'un ilk idmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Uçar, kadro dışında olan oyuncularla ilgili kararın hocaya ait olduğunu söyledi. Ayrıca, Beşiktaş U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'nin A Takım'da yardımcı hoca olarak görevine devam edeceğini duyurdu.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Hocamızın vereceği her karara saygılıyız
10.01.2024 - 17:22,  Güncelleme: 17:40
Abone Ol

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Hocamızla konuştuk. Her bir oyuncuyla ilgili bilgi verdik. Bundan sonraki tasarruf hocamızdadır. Oyuncularla görüşüp kararını verecektir. Hocamızın vereceği her karara saygılıyız" dedi.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlı takımın idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için güzel bir gün olduğunu belirten Uçar, "Yeni teknik direktörümüz Fernando Santos'un ilk idmanı. Birlikteyiz. İdmandan önce kendisiyle 1,5-2 saatlik bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Sadece bilgi verdik. Bundan sonrası onun sorumluluğudur" dedi.

"HOCAMIZIN VERECEĞİ HER KARARA SAYGILIYIZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya Feyyaz Uçar, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Etmek de zorunda. Birkaç mevkiye transfer etmek zorundayız. Çalışmaların devam ettiğini belirtmeliyiz ancak isim verince hem oyuncuları hem de kulüpleri zor durumda bırakıyoruz. Çalışmalar devam ediyor" yanıtını verdi.

Bir basın mensubunun kadro dışında bırakılan oyuncularla ilgili sorusuna, şu sözlerle cevap verdi:

"Hocamızla konuştuk. Her bir oyuncuyla ilgili bilgi verdik. Bundan sonraki tasarruf hocamızdadır. Oyuncularla görüşüp kararını verecektir. Hocamızın vereceği her karara saygılıyız."

Feyyaz Uçar, kadro dışında olan oyuncularla ilgili tekliflere açık olduklarını da sözlerine ekledi.

"SERDAR TOPRAKTEPE, A TAKIM'DA DEVAM EDECEK"

Beşiktaş U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'nin A Takım'da yardımcı hoca olarak görevine devam edeceğini duyuran Uçar, şunları kaydetti:

"Fernando Santos bize bir jest yaptı. Serdar Hoca'nın ekipte olup olamayacağını sorduk. O da memnuniyetle kabul etti. Serdar Topraktepe, A Takım'da yardımcı hocalardan biri olarak devam edecek. Performans Hocamız Miguel de devam edecek."

Uçar, takımda lider karakterli, arkadaşlarını pozitif etkileyecek oyunculara öncelik vereceklerini ifade etti.

Uçar, siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Ricardo Quaresma ile ilgili bir soruya, "Şu anda öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir tasarrufu varsa değerlendiririz" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fernando Santos, Feyyaz Uçar, Beşiktaş, Futbol, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Hocamızın vereceği her karara saygılıyız - Son Dakika


18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı

Son Dakika
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:11 Almanya'da AfD ve aşırı sağcı politikacılar, yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 18:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Hocamızın vereceği her karara saygılıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement