Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha

Kaynak: AA

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