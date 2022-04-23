Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 21:43
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması

Beşiktaş Futbol Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne başkan Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, asbaşkan Emre Kocadağ, yöneticiler Kemal Erdoğan, Umut Şenol, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, teknik direktör Valerien Ismael, teknik heyet, futbolcular, personel ile çocuklar katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, özel olarak hazırlanan oyun alanında bayram coşkusunu yaşayan çocuklarla bir araya geldi ve çocukların ebeveynleriyle sohbet etti.

Valerien Ismael de eğlenceli anların yaşandığı şenlikte, antrenmanlarda kullandığı düdüğü masör Cemil Karataş'ın oğluna verdi.

23 Nisan Çocuk Şenliği, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması

YORUMLAR
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Beşiktaş, 23 Nisan, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Futbol Takımı'nda 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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